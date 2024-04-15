Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat: \'Mücadeleyi gol yemeden tamamladık\'

ELAZIĞ (İHA) – Maçın tamamında üstün bir oyun sergilediklerini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Mücadeleyi gol yemeden, hatta pozisyon bile vermeden tamamladık. Rakibimizin de puan kaybettiği haftada farkı 2'ye indirdik. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hacettepe 1945'i 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıyan Elazığspor'da maç sonu yüzler gülüyordu. Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ta galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayarak, hem taraftarlara hem de futbolcularına övgü yağdırdı.
Bordo-Beyazlı takımın başında yenilmezlik serisini de 21 maça çıkaran Teknik Direktör Yenihayat, "Güzel bir zeminde güzel bir havada oynadık. Etimesgut Stadyumu gerçekten çok güzel. Ayrıca Hacettepe'yi tebrik etmek istiyorum, sahada kalarak futbol oynamaya çalıştı. Oyunu çirkinleştirmeden mücadele etti. Kesinlikle sıralamadaki yerini hak etmiyor. Maçın tamamında üstün bir oyun sergiledik, topa tamamen sahip olduk. Biz geriden oyun kurarken rakip 2. bölgede agresif baskı yaptığı için oyunu kenarlara indirerek pozisyonlar ürettik. İlk yarının ortalarında çok net bir penaltımız verilmedi. Ne yazık ki her hafta bunlarla karşılaşıyoruz. İkinci yarının başında Çağrı'nın savunma arkasına yaptığı koşu sonrası rakip savunmadan seken topu tamamladık. İkinci golde de üst üste yaptığımız paslar sonucunda güzel bir gol attık. Mikail'in ceza sahasına yaptığı koşu bizim için çok değerliydi. Oyuna yaptığımız müdahaleler ile enerjiyi ve direnci arttırdık. Fatih ve Murat özveriyle mücadele ederek bize destek oldular" diye konuştu.
Yenihayat, "Çağrı'nın maçın tamamında oyuna ağırlığını koyarak skor yükünü çektiğini aktaran Yenihayat, " Savunmada da hatasız oynadık. Maça kadar olan süreçte yaşanan tüm olumsuzluklara daha doğrusu ihmallere rağmen oyuna başlayan ve oyuna sonradan dahil olan tüm oyuncularım müthiş bir mücadele etti. Mücadeleyi gol yemeden, hatta pozisyon bile vermeden tamamladık. Rakibimizin de puan kaybettiği haftada farkı 2'ye indirdik. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonuç ne olursa olsun bu takım ile gurur duyuyorum. Son olarak bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki bir deplasmanda ancak bu kadar güzel, inanmış ve bu kadar enerjik tribün yapılabilirdi. Taraftarlarımız stadyumu tamamen doldurdu, bize gurur ve sevinci bir arada yaşattı. Tek ses ve tek yürek halinde bize güç verdiler" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
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