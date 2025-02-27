Elazığspor Teknik Direktörü'nden Zorlu Maç Uyarısı - Son Dakika
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Elazığspor Teknik Direktörü'nden Zorlu Maç Uyarısı

Elazığspor Teknik Direktörü\'nden Zorlu Maç Uyarısı

Elazığspor'un Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Arnavutköy Belediyespor'un güçlü bir rakip olduğunu ve zorlu bir maç olacağını belirtti. Takımın son durumu ve hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

27.02.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Arnavutköy Belediyespor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Zor bir maç olacak. Çünkü onların da bir hedefi var ve playoff'a girmeyi hedefliyorlar. İyi oyunculardan kurulu, etkili bir takım. Maçlara genelde çok gol atıyorlar, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Elazığspor, hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Bülent Yenihayat, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

68 Aksarayspor maçının ertelenmesinin takım için bir avantaj olduğunu belirten Bülent Yenihayat, "Aslında bizim adımıza daha iyi bir fiziksel seviyeye gelmek adına bir fırsat oldu. Dinlenme açısından da aynı şekilde iyi oldu. Bir haftada üç maç oynadık, yoğun bir haftadan çıkmıştık. Bu süreçte fiziksel olarak daha iyi çalışabilme imkanımız oldu. Arnavutköy Belediyespor güçlü bir rakip. Zor bir maç olacak. Çünkü onların da bir hedefi var ve playoff'a girmeyi hedefliyorlar. İyi oyunculardan kurulu, etkili bir takım. Maçlara genelde çok gol atıyorlar, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor Teknik Direktörü'nden Zorlu Maç Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor Teknik Direktörü'nden Zorlu Maç Uyarısı - Son Dakika
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