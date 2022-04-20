Elazığspor Teknik Direktörü Tutaş: "Ligde kalma mücadelemizi sürdürüyoruz" - Son Dakika
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Elazığspor Teknik Direktörü Tutaş: "Ligde kalma mücadelemizi sürdürüyoruz"

20.04.2022 16:04
Elazığspor Teknik Direktörü Tutaş: "Ligde kalma mücadelemizi sürdürüyoruz"

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma adına pazar günü sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak Elazığspor'da teknik direktör Alaattin Tutaş, son üç haftada oynayacakları maçlarda alacakları puanlarla ligde kalmanın mücadelesini vereceklerini belirtti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma adına pazar günü sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak Elazığspor'da teknik direktör Alaattin Tutaş, son üç haftada oynayacakları maçlarda alacakları puanlarla ligde kalmanın mücadelesini vereceklerini belirtti.

Ligde son 7 karşılaşmada rakiplerine kaybetmediklerini ve bu süreçte oynanan karşılaşmalardan 4 galibiyet, 3 beraberlik ile ayrılarak 15 puan topladıklarını aktaran Elazığspor teknik direktörü Alaattin Tutaş, "Bu süreç içinde 4 puan daha alabilirdik. Karşılaşmaların uzatma dakikalarında yediğimiz goller ile 4 puan kaybımız oldu. Biz buna elbette ki üzülüyoruz. Takım olarak geriden geliyor ve önümüzdeki rakipleri kovalıyoruz. Biz kazanırken rakiplerimizin de puan kaybını bekliyoruz. Yani dezavantajlı bir durumdayız. Ligde son üç haftaya girdik ve rakiplerimizin iki puan gerisindeyiz. Önümüzde üç maçımız alınacak 9 puan var. Biz bu puanların tümünü almaya talibimiz. Takım olarak son maçlarda ortaya koyduğumuz mücadele ve irade bunu alabileceğimizin göstergesidir. Skor bulmak ve bunu korumanın mücadelesini vereceğiz. Bizler camia olarak buna inanmış ve bunu başarmanın mücadelesi içindeyiz" dedi.

Arnavutköy Belediyespor maçının da zorlu geçeceğini aktaran Tutaş, "Son maçlarımızın tümü zorlu geçti. İki hafta önce bugün şampiyon olan Batman Petrolspor ile karşılaştık. Geçen hafta grupta ikinci sırada bulunan Belediye Kütahya ile oynadık. Bu hafta sonunda da grupta 3. sırada yer alan Arnavutköy Belediye ile karşılaşacağız. Ancak biz istediğimizi aldık. Pazar günü de istediğimizi alacağız. Bizler buna inanmış ve başarmak içinde çaba gösteren bir takımız. Futbolcularımız da bu zorlu ve stresli maçlarda başarmak adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bir anlık konsantrasyon eksikliği bugün bizi çok daha farklı bir yerde olmamıza engel oldu. Ancak biz önümüzdeki üç maçı kazanıp bu ligde kalmak adına mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Pazar günü tüm Elazığspor taraftarlarını maça beklediklerini ifade eden Tutaş, "Biz taraftarlarımız ile birlikte bir aileyiz. Onların bize her zaman güç kattığını biliyoruz. Pazar günü de stadı doldurmalarını ve 90 dakika boyunca takımımızı desteklemeleri, bizim saha içinde vereceğimiz mücadeleyi olumlu etkileyecektir. Bu nedenle pazar günü taraftarlarımızın stadı doldurmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığspor Teknik Direktörü Tutaş: Ligde kalma mücadelemizi sürdürüyoruz

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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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