Elazığspor Teknik Heyeti ve Futbolcuları Kahvaltıda Buluştu

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Elazığspor teknik heyeti ve futbolcuları, maç öncesi düzenlenen programda bir araya geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Elazığspor, pazar günü Karaman FK ile karşılaşacak. İlk maça evinde çıkacak olan Elazığspor'a kent genelinde destek sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa, Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, teknik heyet, futbolcular ve aileleri katıldı.

Elazığspor'u misafir ettiklerini dile getiren Başkan Ferhat Evsen, "Elazığspor'a olan sevgi futbola olan tutkudan değil, borda beyaza olan sevdadandır. Kahvaltı davetimizi kabul eden Bülent hocamın nezdinde tüm sporcu kardeşlerimize teşekkür ederim. Yeni sezonda şehre yaşatacakları şampiyonluk için başarılar dileriz. İnşallah güzel bir ortam olur. Elazığ şehrinin mutluluğa ihtiyacı var. Bu sevinci de Elazığsporla yaşayacaktır" dedi.

Teknik Direktör Yenihayat ise "Ferhat beyin organize ettiği kahvaltıda burada buluştuk. Maç öncesi böyle bir organizasyonun olması bizi motive etti. Bunlar takımımız için önemli. O yüzde bizi burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Sohbet anlamında keyifli bir programdı. Hafta sonu maç için bize moral oldu. İnşallah kazanarak bu yapmış olduğumuz organizasyonu taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ