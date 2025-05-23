Elazığspor\'un Biletleri Tükendi

Elazığspor-Vanspor FK maçı biletlerinin tamamı tükendi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Vanspor FK'yı konuk edecek olan Elazığspor, perşembe günü akşam saatlerinde maçın biletlerini satışa sundu. Taraftarların yoğun rağbet gösterdiği biletler 24 saat dolmadan tamamen tükendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm biletler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Elazığspor taraftarı" denildi. - ELAZIĞ