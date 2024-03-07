Elazığspor\'un sakatlıktan dönen yıldızlarından açıklamalar

Elazığspor'un sakatlıktan dönen yıldızları Çağrı Yağız Yasak ve Hasan Ekici, Karşıyaka maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF 3. Lig 2. Grubun 23. haftasında evinde Karşıyaka ile kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da sakatlıktan dönen futbolcular Çağrı Yağız Yasak ve Hasan Ekici önemli değerlendirmelerde bulundu. Batman Petrolspor maçında sakatlanan İstanbul'da tedavi sürecini tamamladıktan sonra takımla çalışmalara katılan Çağrı, sakatlığının tamamen geçtiğini belirterek, "3 haftadır süren bir sakatlığım vardı. Sakatlığımızın süresi normalde 4 haftaydı. Bu süreyi kısaltmak için tedaviye gittim. 2 hafta Ankara'da kaldım. Tedavi sürecim başarılı geçti. Şuan buradayım. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Antrenmanlara eksiksiz katılabiliyorum. Sıkıntı yok benim için. Karşıyaka maçına gelecek olursak, bizim için çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmamız gereken bir müsabaka. Bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.
Taraftarları maça beklediklerini kaydeden tecrübeli yıldız, "Karşıyaka maçına onları en mutlu şekilde göndermek adına elimizden geleni yapacağız. Bizim için içeride oynadığımız her maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.
Bek oyuncusu Hasan Ekici ise "Pazar günü sahamızda çok önemli maça çıkıyoruz. Bizim için her maç çok önemli. Karşıyaka Maçı da bunlardan bir tanesi. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle her zamanki gibi güzel bir galibiyetle onları mutlu edip evlerine göndermek istiyoruz. İnşallah haftasonu da öyle olacak. Ligin kalan kısmına ise dediğimiz gibi maç maç bakacağız. İnşallah maç maç baktığımız zamanda tüm maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligi en iyi yerde bitirip, Play-Off da olabilir, ikincilikte olabilir, kovalayacağız sonuna kadar. İnşallah sene sonunda ne şekilde olur Bilmiyorum ama taraftarlarımızı, Elazığ'ın layık olduğu şampiyonluğa ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
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