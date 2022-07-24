Elazığspor'un yeni Teknik Direktörü Çelik: "Elazığspor benim için önemli bir yer"

Elazığspor'a gelmekten mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Ramazan Çelik, "İnsanlar bizleri tanıdıkça, yaptığımız işleri gördükçe bu fikirlerinin değişeceğine inanıyorum. Umarım hem Elazığspor için, hem bizim için iyi olur. Elazığspor'un olduğu gibi benimde kendime göre hedeflerim var. Elazığspor benim için önemli bir yer. Beni tercih etmeleri de onur verici" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi Elazığspor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ramazan Çelik basına tanıtıldı. Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen ve Başkan Serkan Çayır ile Sportif Direktör Alaattin Tutaş'ın da hazır bulunduğu törende birlik beraberlik mesajları verildi.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Biz yeni sezon için Alaattin hocamızla sportif direktörlük için anlaşma sağladık. Yeniden görevine geldi. Teknik direktör olarak kümede bıraktı. Yeni sezonda teknik direktörlük görevi için 4-5 isimle görüştük. Alaattin hocamızın görüşleri doğrultusunda Ramazan Çelik hocamızla anlaşma sağladık. Ben hocamıza başarılar diliyorum. Aynı zamanda transfer tahtası için görüşmeler devam ediyor. Biz tekliflerimizi sunduk. Biz son güne kadar bekleyeceğiz. Onların toplam fiyatı 24 milyon TL. Bizim sunduğumuz fiyat 9.5 milyon TL. Düşünüp karar versinler. Bizde inşallah tahtayı açarız" ifadelerini kullandı.

Bir çok isimle görüştüklerini aktaran Sportif Direktör Alaattin Tutaş, "Sonunda Ramazan hocamız ve ekiyle anlaşma sağladık. Sosyal medyada yapılan eleştirileri üstümüze alacağız ama daha antrenmanlara başlamadan bazı dedikoduların yayılması hoş değil. Biz hoca konusunda ince eleyip sık dokuduk. Bize kim faydalı olacak, bu takımla kim uyum içinde çalışacak diye araştırmalarımız oldu. Sonunda Ramazan hocamızla anlaşma sağladık. Sürece bakıldığı zaman bir yargılama süreci başladı. Sosyal medyada yazılan ve çizilen gibi değil. Hocamız aslanlar gibi Siirt'te büyük işler yaptı. Bazı sitelerde maç sayıları az gösterilebiliyor. Hocamız onlara gerekli açıklamayı yapacaktır. Hocamız tecrübesiz hoca değil. Yıllarca Süper Lig'de çalışmış bir hocamız. Sonuna kadarda hocamızın yanındayız. Elazığspor'u en iyi yere taşımak adına gerekli tüm her şeyi yapacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

İnsanların kafasında soru işaretleri olmasının doğru olduğunu belirten Teknik Direktör Ramazan Çelik, "Genç teknik adamlar konusunda ister istemez insanların kafasında soru işareti oluyor. Ama dünya da bu böyle değil tabi. Ülkemizde maalesef böyle. Ben 2009'dan beri aralıksız profesyonel takımlarda çalışıyorum. Bunun 6 yılı Süper Lig'dir. Mesut Bakkal Hocam'la bir çok Süper Lig takımında beraber çalıştık. Son 2.5 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. 38 yıla 13 tane takım sığdırdım. Aslında baktığınız zaman çokta tecrübesiz değilim. Böyle bir algı olması çok normal. Çünkü burası Elazığspor. Büyük hedefleri olan, önemli yerlerde önemli başarılar elde etmiş bir takım. İnsanlar bizleri tanıdıkça, yaptığımız işler gördükçe bu fikirlerinin değişeceğine inanıyorum. Umarım hem Elazığspor için, hem bizim için iyi olur. Elazığspor'un olduğu gibi benimde kendime göre hedeflerim var. Elazığspor benim için önemli bir yer. Beni tercih etmeleri de onur verici. Biz çok görüştük. Biz görüşmelerde sadece duygularımızı anlattık. Görüşlerimiz örtüştü ve buradayız" diye konuştu. - ELAZIĞ