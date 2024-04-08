Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek cezalı duruma düştü

Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek cezalı duruma düştü

Elazığspor'un Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü. Şimşek, Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek.

08.04.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. Haftası'nda sahasında karşılaştığı Kemerkent Bulvarspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Elazığspor'da, yıldız futbolcu Beykan Şimşek'in cezalı duruma düşmesinin üzüntüsü yaşanıyor.

Maçın 53. dakikasında Kayseri Bölgesi Hakemi Özgür Reha Alıcı tarafından sarı kartla cezalandırılan Beykan Şimşek cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu bu sezonki 8. ihtarını alarak cezalı duruma düştü. Beykan Şimşek, TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. Haftası'nda Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek cezalı duruma düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek cezalı duruma düştü - Son Dakika
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