Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları ve rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları ve rakipleri belli oldu

Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları ve rakipleri açıklandı. Elazığspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken, 23 Elazığ FK ise TFF 3. Lig 1. Grupta yer alacak.

13.06.2024 15:21
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Elazığ takımları Çimentaş Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları ve rakipleri belli oldu.

Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları belli oldu. TFF 2. Ligde yer alacak olan Elazığspor'un Kırmızı Grup rakipleri şöyle:

"Arnavutköy Belediye, Diyarbekirspor, Beyoğlu Yeniçarşıspor, ACN Türk Sigorta Vanspor FK, Giresunspor, Erbaaspor, Turkısh Oıl Yenimersinspor, Karaman FK, Serik Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Bucaspor 1928, Menemen FK., Somaspor, Ankara Demirspor, Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor."

TFF 3. Lig 1. Grupta yer alacak olan 23 Elazığ FK'nın rakipleri ise Bornova 1977 Sportif, Karşıyaka, Silifke Belediyespor, Kuşadasıspor, Kahramanmaraş Spor A.Ş., Muş 1984 Spor, Artvin Hopaspor, Tokat Belediye Plevnespor, Kırşehir FK, Anadolu Üniversitesi, Düzcespor, Belediye Kütahyaspor, Bursaspor, Ergene Velimeşespor ve Bulvarspor oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları ve rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yeni sezon grupları ve rakipleri belli oldu - Son Dakika
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