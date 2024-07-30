Elazığsporlu Futbolcular, Kocaeli\'deki Gençlere Forma Yaptırdı

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Elazığ spor'da geçtiğimiz sezon forma giyen futbolcular, Kocaeli'de bulunan bir spor okulunda forma giyen gençler için forma yaptırdı.

Elazığspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen futbolcular, Kocaeli'de faaliyet gösteren bir spor okulunda forma giyen gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu. Sporcuların antrenörü tarafından yapılan destek çağrısına kayıtsız kalmayan Elazığsporlu futbolcular, çocuklar için forma ve spor malzemesi temin etti. 11-12 yaşındaki çocuklar sosyal medya üzerinde bir teşekkür videosu yayımlayarak Elazığsporlu futbolcu ağabeylerine teşekkür ettiler. - ELAZIĞ