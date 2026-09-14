Elif Berra Gökkır, Dünya Kupası finalinde bronz madalyayı kazandı - Son Dakika
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Elif Berra Gökkır, Dünya Kupası finalinde bronz madalyayı kazandı

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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, kadınlar klasik yayda bronz madalya kazandı. Milli okçu, üçüncülük müsabakasında ev sahibi ülkeden Alejandra Valencia Trujillo'yu beraberlik atışları sonucu 6-5 mağlup etti.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, kadınlar klasik yayda bronz madalya kazandı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Saltillo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Çinli Zhong Qixuan'ı 6-4 yendi.

Yarı finalde Alman Katharina Bauer'e 7-1 yenilen Elif Berra, bronz madalya maçına çıktı.

Üçüncülük müsabakasında ev sahibi ülkeden Alejandra Valencia Trujillo'yu beraberlik atışları sonucu 6-5 mağlup eden milli sporcu, kadınlar klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride altın madalyayı Çekya'dan Marie Horackova kazandı.

Erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz da bronz madalya almıştı. Milliler böylece 2026 Dünya Kupası'nın final ayağını 2 bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın tüm etaplarında 16 madalya (4 altın, 7 gümüş, 5 bronz) elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elif Berra Gökkır, Dünya Kupası finalinde bronz madalyayı kazandı - Son Dakika

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