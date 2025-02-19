Elif Güneri, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Elif Güneri, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli boksör Elif Güneri, Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da sıkı bir kamp yapıyor.

19.02.2025 11:16
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Kadın Boks Milli Takımı'nın ağır sıkleti Elif Güneri, ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruklarını sallıyor.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ile dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Karabüklü 37 yaşındaki milli boksör Elif Güneri, Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanan Elif, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini belirtti.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü dile getiren Elif, "Takımın en büyüğü benim, en tecrübelilerinden biriyim. Burada hem ablalık hem kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz." dedi.

Kadın Boks Milli Takımı'ndan övgüyle bahseden Elif, şampiyonaya disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını vurguladı.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum"

Kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek istediğini söyleyen Elif, şunları kaydetti:

"Şu anda önümüzde Dünya Şampiyonası var. Elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kastamonu bizim evimiz. Burası ortam olarak çalışma anlamında çok güzel bir yer. Takımımız çok kaliteli. 2022'de dünya şampiyonu olmuştuk. Hedefimiz yine dünya şampiyonluğu. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel başarılar alacağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak amacım da dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonu olup ülkeme, ilime, beden eğitimi öğretmeniyim öğrencilerime çok güzel bir hediye vermek istiyorum. Bunun için de var gücümle çalışıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz."

Türk kadın boksunun son yıllarda büyük bir ivme kazandığını anlatan Elif, "8-10 yıla baktığımızda çok güzel bir ivme kazandık. Takımımızda dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikincisi ve üçüncüsü var. Bunlar bize her zaman yol çizmiştir, ışık tutmuştur. Bizler de arkadaşlarımızla bir olup birbirimize sıkıca sarılarak dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Daha önceden Rus, Küba, ABD ekolünden bahsediliyordu. Şu anda kadın boksu denildiği zaman akıllara tek bir ekol geliyor, o da Türk kadın boksu. Biz de var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elif Güneri, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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