Elif İldem, Paralimpik Oyunları'nda elemelerde 9. oldu

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede milli sporcu Elif İldem, kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinin elemelerinde 9. oldu.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında milli sporcu, elemelerde mücadele etti.

Serisini 1.44.64'lük zamanıyla 5. bitiren milli sporcu, 11 sporcu arasından 9. sırada yer aldı. Final için ilk 8'e giremeyen Elif İldem, birinci yedek oldu. İlk 8'de yer alan sporcuların hepsi yarışmaya katılırsa milli sporcu oyunlara veda edecek.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinde final müsabakası, bu akşam TSİ 19.54'te yapılacak.