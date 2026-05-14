Elif Sude Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu
Elif Sude Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu

14.05.2026 21:33
Almanya'da düzenlenen tekvando şampiyonasında Elif Sude Akgül, 49 kiloda altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül, altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda tatamiye çıktı.

Elif Sude, son 16 turunda Portekiz'den Matilde Ferreira'yı, çeyrek finalde ise Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu yendi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı mağlup eden 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Sırbistan'dan Andrea Bokan ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Elif Sude, Avrupa şampiyonu oldu.

Elif Sude, kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu geçen yıl da dünya ikinciliğini elde etmişti.

Nafia'nın 5. Avrupa madalyası

Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş Aydın, bronz madalya aldı.

Son 16 turunda Portekiz'den Maria Francisca Moniz'i, çeyrek finalde de Fransa'dan Solene Avoulette'yi yenen Nafia, yarı finalde 2024'te finalde kaybettiği Alman sporcu Lorena Brandl ile karşılaştı.

Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ülkenin sporcusuna 2-1 yenilen Nafia, bronz madalyada kaldı.

Kariyerinde daha önce Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunan Nafia, organizasyonda 5. kez kürsüye çıkmayı başardı.

Öte yandan erkeklerde son gün tatamiye çıkan 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 74 kiloda Ferhat Can Kavurat, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Kaynak: AA

