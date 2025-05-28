Elis Lina Yılmaz'dan Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elis Lina Yılmaz'dan Balkan Şampiyonası Hedefi

Elis Lina Yılmaz\'dan Balkan Şampiyonası Hedefi
28.05.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki karateci Elis, Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı karatede 15 madalya kazanan, 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

Antrenörü Alperen Çitak ile 5 yaşında çalışmalara başlayan Yılmaz, kısa sürede kendini geliştirerek organizasyonlara katılmaya başladı.

Yılmaz, son iki yılda kentte düzenlenen bölgesel şampiyonalarda, Türkiye şampiyonlukları ve Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası organizasyonda 15 madalya kazandı.

Genç sporcu, bu yıl da 10-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda beşinci oldu.

Yılmaz, aldığı dereceyle 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da gerçekleştirilecek 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Yılmaz, şampiyonada ülkesini en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

"Hedefim madalya almak"

Elis Lina Yılmaz, AA muhabirine, karatede daha çok başarılı olmak için çalıştığını söyledi.

Karatenin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"10 yaşındayım. Karateye 5 yaşında başladım. Türkiye Şampiyonası'nda beşinci oldum. Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Orada da hedefim madalya almak. Başarılarıma yenisini eklemek istiyorum. Şampiyonalarda madalya alınca kendimle çok gurur duyuyorum. Çalışmalarım çok güzel gidiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyayla dönmek istiyorum."

Alperen Çitak: "Küçük yaşta bu duyguyu yaşamak onun için çok değerli"

Antrenör Alperen Çitak da şampiyonada milli takımda kendisinin de görev alacağını dile getirdi.

Sporcusunun son iki yılda önemli başarılar elde ettiğini belirten Çitak, şöyle konuştu:

"Yaz spor okulları kapsamında Elis bizim sporcumuz oldu. 3 sene sıkı şekilde çalıştı, kendisini geliştirdi. 2 senedir de yarışmalara katılıyoruz. Bölgesel turnuvalar, Trakya ligi, diğer şehirlerde yapılan bölgesel müsabakalara katıldık. Organizasyonlarda kürsüde yerimizi aldık. En son Bulgaristan'da yapılan uluslararası bir turnuvada üçüncü olduk. Uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda üçüncülüğümüz var."

Çitak, sporcusunun sürekli kendini geliştirdiğini ve çok azimli olduğunu dile getirdi.

Balkan Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek istediklerini aktaran Çitak, "Sporcumla beraber orada olmak, yarışmak, şehrimize ve ülkemize madalya getirmek için canıgönülden mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milli Takım, Karadağ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elis Lina Yılmaz'dan Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:56:49. #7.13#
SON DAKİKA: Elis Lina Yılmaz'dan Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.