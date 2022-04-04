Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1 - Son Dakika
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Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1

04.04.2022 08:59
Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1

Elit U15 Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor ile karşılaştı.

Elit U15 Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Tolga Selvi xx, İbrahim Bayram xx, Cenk Uluçınar xx

Kayserispor U15: Yağız Efe Dere xxx, Enes Melih Gökçek xxx, Onur Kaya xxx, Mustafa Tarık Obut xxx (Dk.60 Alihan Şener x), Batuhan Özgan xxx, Mücahit Enes Albayrak xxx, Efehan Paşayiğit xxx, Necip Özer xxx (Dk.70 Cesur x), Hüseyin Erdem Arıkan xxx (Dk.60 Burak Erkan x), Alperen Öztaş xxx (Dk.70 Mahmuthan Polat x), Yusuf Kemal Topçu xxx

Adanaspor U15: Ali Ateş x, Muhammed Ali Uludağ x, Ege Erol x, Abdulkadir Karasungur x, Hasan Efe Ezmen x, Mehmet Kocadağ x, Çağan Gediktaş x (Dk.70 Ahmet x), Mert Kazan x, Efe Yıldırım x (Dk.50 Bedir Tunç x), Eray Çelik x, Abdullah Özcoşkun x (Dk.20 Egemen x) (Dk.50 Yiğit x)

Goller: Alperen Öztaş dk. 11, 20 ve 52, Batuhan Özgan dk.79 (penaltı) (Kayserispor U15), Muhammed Ali Uludağ dk.56 (penaltı) (Adanaspor U15) - KAYSERİ

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İbrahim Bayram, Kayserispor, Adanaspor, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1 - Son Dakika
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