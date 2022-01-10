Elvira Türkiye şampiyonu oldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden başarılı güreşçi Elvira Kamaloğlu, U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda birinci oldu.

Tekirdağ Çorlu'da yapılan U23 büyük bayanlar Türkiye Güreş şampiyonasında 57 kiloda yarışan Erzincanlı sporcu Elvira Kamaloğlu Türkiye şampiyonu oldu. Kamaloğlu, 03- 09 Mart 2022'de Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve Erzincan'ı temsil edecek. - ERZİNCAN