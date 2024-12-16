Emekli Personellere Anlamlı Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Spor

Emekli Personellere Anlamlı Uğurlama Töreni

Emekli Personellere Anlamlı Uğurlama Töreni

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, emekli personeli için plaket ve hediyelerle uğurladı.

16.12.2024 12:46
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde yıllarca emek verip görevini tamamlayan personeller için anlamlı bir uğurlama töreni düzenledi.

Tören, İl Müdürlüğü binasında gerçekleşti ve emekliye ayrılan personele minnettarlık gösterisi olarak çeşitli plaket ve hediyeler takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, emekli personellerin kuruma yıllarca sağladığı katkılara değinerek: "Bugün burada yıllardır özveriyle çalışan ve görevini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızı uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Onların emekleri sayesinde gençliğimizin sporla tanışması ve aktif bir yaşam sürmesi için önemli adımlar attık. Hepinize teşekkür ediyorum ve emeklilik hayatınızda mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, emekli personelin yakınları ve davetliler katıldı. Emekli personellere, katkılarından dolayı teşekkür belgeleri ve plaketler sunuldu. Çalışma arkadaşları, ayrılan personelle vedalaşarak onların anılarını ve çalışma süresince kazandıkları dostlukları dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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