Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü - Son Dakika
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Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü

14.03.2022 11:32
Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçerek yeniden lige döneceğini duyurdu.

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçerek yeniden lige döneceğini duyurdu.

22 yıllık başarılı kariyerinin ardından ocak ayında emekliye ayrılan Brady, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aylık emeklilik döneminde, yerimin tribünler değil, saha içi olduğunu fark ettim. Emeklilik için zaman var ama şimdi değil. Takım arkadaşlarımı ve kararımı destekleyen ailemi seviyorum. Onlar, bu oyuna dönmemi sağladı. 23. sezonum için Tampa'da bulunuyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var." ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki Brady, emekliye ayrıldığı Tampa Bay Buccaneers formasıyla kariyerini sürdürecek.

Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.

NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.

Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

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Amerikan futbolu, Super Bowl, Tom Brady, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü - Son Dakika


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