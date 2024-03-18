eMilli Takım, UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı - Son Dakika
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eMilli Takım, UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, eMilli Takım, B Grubu'nda Macaristan'ı 5-3 ve Hollanda'yı 8-6 yenerek 6 maçta 6 galibiyet alarak UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu sonuçla milli takım üst üste 3. kez şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Sporcular teşekkür edilerek, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılım için heyecan ve umut dilekleri iletilmiştir.

18.03.2024 13:14
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e Milli Takım, UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, elemelerde B Grubu'nda Macaristan'ı 5-3 ve Hollanda'yı 8-6 yenerek 6 maçta 6 galibiyet alan ay-yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milliler bu sonuçla üst üste 3. kez şampiyonaya katılım hakkı elde etti.

Sporculara teşekkür eden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Tolga Atalay, teşekkürler Kerem Korkmaz, teşekkürler Mert Altıntop, teşekkürler Kaan Tüzün, teşekkürler Emirhan Erdem, teşekkürler İsmail Can Yerinde, teşekkürler Mümin Berk Turan, teşekkürler Mustafa Can Sarı, teşekkürler Emre Küçükhüseyin, teşekkürler Arda Azinyan. Yüreğinize ve bileğinize sağlık. Mutluyuz, gururluyuz. Hep birlikte nice zaferlere ulaşmayı diliyoruz. Bekle Almanya, biz geliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor eMilli Takım, UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı - Son Dakika

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