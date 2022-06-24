Emin Bayram yeni sezonda forma için sıkı çalışıyor - Son Dakika
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Emin Bayram yeni sezonda forma için sıkı çalışıyor

24.06.2022 20:58
Emin Bayram yeni sezonda forma için sıkı çalışıyor

Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram, yeni sezon için hazırlıklarına takım çalışmalarına start verilmeden önce başladı.

Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram, yeni sezon için hazırlıklarına takım çalışmalarına start verilmeden önce başladı.

Genç oyuncu, bireysel kuvvet ve kondisyon antrenörü Samet Kösemen ile bireysel olarak çalışmalarına start verdi. 2 sezondur kiralık olarak Boluspor forması giyen Bayram, antrenörü Kösemen ile birlikte günde çift antrenman yapıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geçmişte birkaç kez sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de şans da bulan Emin Bayram, yeni sezonda formayı sırtına geçirmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Emin Bayram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Bayram yeni sezonda forma için sıkı çalışıyor - Son Dakika

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