Eğitimle sporu birleştirdi, Türkiye ikinciliğine ulaştı

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Birinciliği'nde mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu Emin Levent Yelkenci, gümüş madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Emin Levent Yelkenci, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 73 kilo kategorisinde mindere çıkan genç sporcu, zorlu rakipleri geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Emin Levent Yelkenci, güçlü sporcuların yer aldığı organizasyonda sergilediği performansla dikkat çekti. Elde edilen derece, Manisa spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emin Levent Yelkenci'nin Türkiye ikinciliği bizleri son derece mutlu etti. Eğitim hayatını sürdürürken bu seviyede bir başarı elde etmesi takdire şayandır. Önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacağına ve milli takım yolunda önemli adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA