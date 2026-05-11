Emine Göğebakan'dan Gümüş Madalya

11.05.2026 19:42
Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Emine Göğebakan, 46 kiloda gümüş madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, gümüş madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda tatamiye çıktı. Şampiyonaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan 24 yaşındaki milli sporcu, ilk turu bay geçtikten sonra son 16 turunda İsveçli Olivia Nordh'u 2-0 yendi.

Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı 2-1 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Almanya'dan Liliana Balla ile karşı karşıya geldi. Tatamide üstün performans ortaya koyan Emine, müsabakayı 2-0 kazanarak finale çıktı.

Finalde Macaristan'dan Kamilah Salim ile karşılaşan Emine, 2-0 mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

Öte yandan kadınlar 67 kiloda ilk turda Bosna Hersekli rakibini yenen Işıl Zafer, son 16 turunda Yunanistan'dan Styliani Marentaki'ye kaybederek turnuvayı madalyasız tamamladı.

Geçen yıl Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan ve son dünya şampiyonu olarak Almanya'da tatamiye ayak basan Emine, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emine, "Gönül altın madalya almak isterdi. Takım arkadaşlarımla altın madalya alıp takım halinde şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çok uzun kamp sürecindeydik. Sonuç altın da olabilirdi ama küçük hatalardan gümüşte kaldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

