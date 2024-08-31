Milli badmintoncu Emine Seçkin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elendi - Son Dakika
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Milli badmintoncu Emine Seçkin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Emine Seçkin, kadınlar WH2 sınıfında Çinli sporcu Yu Tong Liu'ya 2-0 yenilerek elendi. İkinci maçında rakibine 21-5 ve 21-8'lik setlerle kaybeden Seçkin, turnuvaya veda etti.

31.08.2024 17:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Emine Seçkin, kadınlar WH2 sınıfında A Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'den Yu Tong Liu'ya 2-0 yenilerek elendi.

Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Emine, ikinci maçında Çinli sporcuyla karşı karşıya geldi.

Rakibine 21-5 ve 21-8'lik setlerle 2-0 kaybeden milli sporcu, ikinci karşılaşmasında da yenilgiyle ayrılarak oyunlara veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli badmintoncu Emine Seçkin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli badmintoncu Emine Seçkin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elendi - Son Dakika
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