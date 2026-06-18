Eminoğlu Malatya Kütüphanesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eminoğlu Malatya Kütüphanesini Ziyaret Etti

Eminoğlu Malatya Kütüphanesini Ziyaret Etti
18.06.2026 14:22
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Malatya'da kütüphane ve spor yatırımlarını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Malatya Şehir Kütüphanesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, Malatya'da spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Malatya'da 120 bin bağımsız bölüm yıkılmış, kısa sürede şehrin imar ve ihya edilmiş olması takdire şayan. Cumhurbaşkanımızın kıymetli ve güçlü desteğiyle Malatya parmakla gösterilecek duruma gelmiş. Başkanımız bu imkanları gençlerimiz için seferber ediyor. Türkiye'deki kütüphaneler arasında ilk 5'e girer. Başkanımızın kıymetli çalışmaları var, bunları anlatmak lazım."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Malatya'da çalışmaların 3 ayda planlandığını ve binaların 8 ay içerisinde yükseldiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da Malatya'ya büyük katkılarda bulunduğunu kaydeden Er, "Burada ücretsiz çorba, çay, kahve ve su ikramımız var. Ayrıca, kent genelinde onlarca kütüphane inşa ediyoruz. Gençlik merkezlerinin hepsinde kütüphane olacak. Yakında Çocuk Kütüphanesi'ni açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Gençlik, Malatya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eminoğlu Malatya Kütüphanesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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