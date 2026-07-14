Emirhan Akçakoca, 55. madalyasını kazandı - Son Dakika
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Emirhan Akçakoca, 55. madalyasını kazandı

Emirhan Akçakoca, 55. madalyasını kazandı
14.07.2026 10:08
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Bulgaristan'daki şampiyonada 7 madalya kazanan Emirhan Akçakoca, toplamda 55 madalyaya ulaştı.

Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 4 altın ve 3 bronz madalya kazanan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, kariyerindeki toplam madalya sayısını 55'e çıkardı.

Geçen ay gerçekleştirilen şampiyonada 7 farklı branşta mücadele eden Emirhan, yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu, organizasyonda elde ettiği 4 altın ve 3 bronz madalyayla kariyerine yeni başarılar ekledi.

Şampiyona öncesinde 48 madalyası bulunan Emirhan Akçakoca, Bulgaristan'daki organizasyonda kazandığı 7 madalyayla toplam madalya sayısını 55'e yükseltti.

Başarılı performansıyla dikkati çeken Emirhan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi sürdürdü.

Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA muhabirine, dünya şampiyonasında mücadele etmenin ve Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Şampiyonanın atmosferinden çok etkilendiğini belirten Emirhan, "Rakiplerim güçlü olmasına rağmen 7 branşta yarışıp 7 madalya kazandım. Madalyalarımı alırken Türk bayrağını dalgalandırmak benim için çok özel bir duyguydu. Orada 7 kez Türk bayrağını dalgalandırdım, 7 kez madalya kazandım. Dünya Şampiyonası kolay kazanılan bir organizasyon değil. Bu başarıda ailemin, antrenörümün ve arkadaşlarımın büyük desteği var. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Emirhan Akçakoca, elde ettiği başarıların antrenörü Bayram Kırboğa ve kendisine destek veren herkesin emeğini yansıttığını ifade etti.

Milli sporcunun antrenörü Bayram Kırboğa da Akçakoca'nın şampiyonada yalnızca madalya kazanmakla kalmayıp kişisel derecelerini de geliştirdiğini dile getirdi.

Bir yıllık çalışmanın karşılığını aldıklarını aktaran Kırboğa, şunları kaydetti:

"Emirhan bizi yine şaşırtmadı. Özellikle 100 metre ve uzun atlama gibi branşlarda kişisel derecelerini geliştirmesi bizi çok sevindirdi. Bu başarıyı ülkemize armağan etti. Önümüzde Türkiye Şampiyonası ve ardından Avrupa Şampiyonası var. Kısa bir aranın ardından çalışmalarımıza yeniden başlayacağız. Hedefimiz hem derecelerimizi hem de madalya sayımızı artırmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Bulgaristan, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan Akçakoca, 55. madalyasını kazandı - Son Dakika

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