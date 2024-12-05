Emirhan Karahan 2028 Olimpiyatları İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Emirhan Karahan 2028 Olimpiyatları İçin Çalışıyor

Emirhan Karahan 2028 Olimpiyatları İçin Çalışıyor

Milli judocu Emirhan Karahan, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

05.12.2024 11:16
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Milli judocu Emirhan Karahan, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na gidecek ekipte yer almak ve olimpiyat kürsüsüne çıkabilmek için ter döküyor.

On bir yaşında spora başlayan ve 15 yaşından beri judoyla uğraşan Emirhan, bu branşta Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 3 Türkiye şampiyonluğu ve birçok başarı elde etti.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılan 23 yaşındaki milli sporcu, judo antrenmanlarına devam ediyor.

Emirhan, eğitimini ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak sürdürüyor.

Emirhan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOHM'da antrenmanlara yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 10 madalyasının olduğunu belirten Emirhan, "Judo yaptıktan sonra maçlara giderek, derece yaparak ve maddi manevi açısından bana katkı sağladığı için bu spora devam etmek istedim. Grand Prix'de, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda, büyüklerde madalya kazanmak için çalışıyorum. Türkiye adına, Türkiye bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayrağımızı dalgalandırmak adına madalya kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sporla ilgilenmesinin eğitim hayatında kendisine birçok katkı sağladığına işaret eden Emirhan, "Bana judo disiplin olarak, eğitim olarak birçok katkı sağladı diyebilirim. Ter dökmeden, yorulmadan, acı çekmeden bu spora katlanmak çok zor." diye konuştu.

"Çok azimli, istikrarlı, adım adım istenilen hedefe ilerliyor"

Samsun TOHM'un judo başantrenörü Furkan Othan ise Emirhan ile 7 yıldır beraber çalıştıklarını söyledi.

Emirhan'dan 2028 Yaz Olimpiyatları'nda başarı beklediklerini vurgulayan Othan, şunları kaydetti:

"Çok azimli, istikrarlı, adım adım istenilen hedefe ilerliyor. Emirhan Samsun'a TOHM'a geldiğinde hedefi 2028'di. İnşallah bu azim ve gayretiyle 2028 Olimpiyatlarına gitmesini planladığımız sporcularımızdan biri. Umut ediyorum ki bu istikrar ve bu azimle birlikte hayallerine kavuşacak."

Kaynak: AA

Los Angeles, Türkiye, Eğitim, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan Karahan 2028 Olimpiyatları İçin Çalışıyor - Son Dakika

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