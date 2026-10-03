Emlak Konut, BOTAŞ'a 75-61 mağlup olarak ligde ikinci yenilgisini yaşadı

Emlak Konut, BOTAŞ'a 75-61 mağlup olarak ligde ikinci yenilgisini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 75-61 yendi. Bu galibiyetle BOTAŞ ligde ikinci kez kazanırken Emlak Konut ligde ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Göksun Öz, Mustafa Candemir Tabak, Mustafa Çeltiker
Emlak Konut: Nehir Ulufer 3, Kunaiyi-Akpanah 9, Ceren Akpınar 8, Allen 15, Mavunga 13, Asya Ülker 3, Zeynep Çelik, Lelik 9, Feray Laiç, Nimet Çalışkan 1
BOTAŞ: Sehernaz Çidal 19, Holesinska 1, Clouden 26, Işılay Eğin 4, Nared 13, Selin Gül, Işık Güven 4, Mina Berber, İdil Yeniçulha, Duygu Özen 4, Simge Tokmak, Akhator 4
1. Periyot: 16-19
Devre: 28-42
3. Periyot: 47-55
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 75-61 mağlup etti.
BOTAŞ, ligde ikinci galibiyetini alırken Emlak Konut, ikinci yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?