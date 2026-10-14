Emlak Konut Kadın Basketbol, AZS UMCS Lublin'i 85-61 yenerek Avrupa Ligi'ne başladı

Emlak Konut Kadın Basketbol, AZS UMCS Lublin'i 85-61 yenerek Avrupa Ligi'ne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Polonya temsilcisi AZS UMCS Lublin'i 85-61 mağlup etti. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanan mücadelede İstanbul ekibi ilk çeyreği 27-21, devreyi 47-39, üçüncü çeyreği de 68-47 önde tamamladı.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i 85-61 yendi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 üstün bitiren İstanbul ekibi, devre sonunda soyunma odasına da 47-39 önde gitti.
Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 68-47 önde bitiren Emlak Konut, karşılaşmadan 85-61'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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