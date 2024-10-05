Emlak Konut'tan Tarsus'a Ziyaret - Son Dakika
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Emlak Konut'tan Tarsus'a Ziyaret

Emlak Konut\'tan Tarsus\'a Ziyaret

Emlak Konut, Tarsus'u 78-74 yenerek ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta zaferi kazandı.

05.10.2024 17:17
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 14, Heal 10, Elif Emirtekin, Alleyne 13, Hurt 22, Ecem Erk 1, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa

Emlak Konut: Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Macaulay 18, Parks 18, Gamze Takmaz 8, Berfin Sertoğlu 6

1. Periyot: 24 -12

Devre: 40-43

3. Periyot: 56-68

Beş faulle çıkan: 35.36 Gamze Takmaz (Emlak Konut)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 78-74 yendi.

Kaynak: AA

Basketbol, Tarsus, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emlak Konut'tan Tarsus'a Ziyaret - Son Dakika

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