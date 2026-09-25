Emrah Yaşar, 90 kilo finalinde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu

Emrah Yaşar, 90 kilo finalinde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilo final müsabakasında Emrah Yaşar, İspanyol rakibi Emmanuel Reyes Pla'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Yaşar, bu galibiyetle 90 kiloda Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilo final müsabakasında Emrah Yaşar, İspanyol rakibi Emmanuel Reyes Pla'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İHA
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