Emre Belözoğlu, Başkanla Görüşüp Gereğini Yerine Getireceğini Söyledi - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Başkanla Görüşüp Gereğini Yerine Getireceğini Söyledi

Emre Belözoğlu, Başkanla Görüşüp Gereğini Yerine Getireceğini Söyledi

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok üzgün olduğunu belirtti. Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini söyleyen Belözoğlu, başkanla görüşüp gereğini yerine getireceğini ifade etti.

24.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi.

Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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