MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Son dakikada yediğimiz gol için çok üzgünüm' - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Son dakikada yediğimiz gol için çok üzgünüm'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: \'Son dakikada yediğimiz gol için çok üzgünüm\'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'la oynadıkları maçta son dakikada yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Belözoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının ikinci yarıda istediği performansı sergileyemediğini ve oyuna sonradan giren oyuncuların beklenen katkıyı veremediğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de yaptığı insanlık suçunu protesto eden MKE Ankaragücü taraftarının koreografisini değerli bulduğunu ifade etti.

03.05.2024 23:31
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'la son dakikada yedikleri golle 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, ilk yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Üzgünüm. Kendi çalıştırdığım takımlar arasında düşündüğümde ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. İkinci yarıdan dolayı üzgünüm. Yaptığımız hamlelerin karşılığı olmadı. Bizim de kaderimizde biraz zor gitmek var. Bu iş olacak ama zor olacak. İkinci yarıdaki oyunu kabul etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Oyuna sonradan giren oyuncuların istediği katkıyı veremediğini dile getiren Belözoğlu, panik havasıyla golü yediklerini aktardı.

Önlerinde ligde 3 hafta kaldığını ve oyuncularının ellerinden geleni yapacağına inandığını vurgulayan Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Mayıs Salı günü oynayacakları Beşiktaş maçına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu skor moralimizi bozdu. Soyunma odasında bunu hissettim. Kupa hedefi için önümüzde 3 gün var. Beşiktaş'a karşı oynadığımız son 2 maçta doğru işler yaptık. Skorlar gelmiyor ama bu benim ve oyuncularımın pes edeceği anlamına gelmiyor. Taraftarımıza yakışır şekilde Beşiktaş'ın stadına meydan okumaya gideceğiz. Beşiktaş gibi büyük bir takımın tek hedefi kupayı kazanmak ama biz de ona göre plan yapacağız. Belki bu sene yaşadığımız talihsizliklerin hepsini örtbas edecek bir maç oynarız."

MKE Ankaragücü taraftarının İsrail'i protesto ettiği koreografisinin değerli olduğu da söyleyen Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

" Filistin'de yapılan bu insanlık suçunun dayanılacak noktası kalmadı. İslam aleminin dağınıklığını çok büyük bir fotoğrafı bu. Orada olanlara hiçbir cevap veremeyen, aksiyon alamayan İslam alemi var. Bence biz kendimize bakmalıyız. Oradaki insanların çektiği acılar bir iki damla gözyaşı olarak bize geliyor. İslam alemi kendine acımalı bu kadar dağılmışlıktan. Hiçbir topluma zulmedilemez. Dünyada milyarlarca Müslüman var. Bunlar yapılıyor, sadece ses çıkararak, 'İsrail sen teröristsin' diyerek olmuyor. Müslümanlar ve İslamiyet, Allah'ın katında çok güçlü. Müslümanların elindeki İslamiyet ise çok güçsüz gözüküyor dünya karşısında."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Son dakikada yediğimiz gol için çok üzgünüm' - Son Dakika

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