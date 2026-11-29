Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Shakhtar maçı 11'ine göre Erzurumspor FK müsabakasına tek değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşısında sahaya sürdüğü 11'den tek değişikliğe gitti. Gribal enfeksiyon nedeniyle yüksek ateşi bulunan Kojo Oppong, kadrodan çıkarılırken yerine Levent Mercan görev aldı.

Cezası biten Archie Brown stoperde

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, Galatasaray derbisi sonrası aldığı 3 maçlık men cezasını tamamladı. Brown, Oppong'un yokluğunda stoper mevkiinde oynarken derbide de bu bölgede forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu ligde 9. maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Sakatlığı nedeniyle tedavileri süren Marco Asensio ile Nathan Ake, kadroda yer almadı. Son 3 lig maçında 11'de şans bulan Kojo Oppong da gribal enfeksiyon nedeniyle bugün takımını yalnız bıraktı.

Emre Belözoğlu 2028 gün sonra

Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki ilk maçına Erzurum ekibi karşısında çıktı. Sarı-lacivertliler 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde 3 maç oynarken, bu süreçte Çorum FK, Kocaelispor ve Shakhtar ile deplasmanda karşılaştı. Belözoğlu, 5,5 yıl sonra ikinci kez görev aldığı Fenerbahçe'de 2028 gün sonra Kadıköy'de lig maçında takımın başında oldu. Fenerbahçe, söz konusu müsabakada 11 Mayıs 2021'de Sivasspor ile karşılaştı.

Tribünlerden Filistin'e destek

Karşılaşma öncesi Maraton Üst Tribünü'nde İngilizce olarak, "Gazze'nin acısı, dünyanın utancıdır" pankartı açıldı. Bu esnada tribünlerden de 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' sloganları atıldı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Erzurumspor ile oynanan maça ilgi gösterdi. Tribünler dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılarak destek verildi.

Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan askerler için seremonide 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.