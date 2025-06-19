Emre Belözoğlu, Fenerbahçe\'nin yıldızını Antalyaspor\'a istiyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ederken gözünü Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızına dikti.

HEDEFTEKİ İSİM LİNCOLN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Sol açık, sağ açık, on numara, 8 numara ve sol bek pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, son olarak Hull City'de kiralık olarak forma giymişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunun başında 3.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Lincoln Henrique, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.