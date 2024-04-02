Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız." dedi.
Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı isteyen taraf olduklarını belirtti.
Sahada net bir şekilde oyunu hak eden tarafın kendileri olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Antalyaspor iyi bir takım ve tehlikeli oyuncuları var. Başlarında iyi bir hoca da var. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız." dedi.
Ligde 13'üncü beraberliklerini aldıklarını anımsatan Belözoğlu, "Kazanabileceğimiz maçlardan beraberlikle değil galibiyetle ayrılsaydık şu an 12-14 puanımız daha olacaktı. MKE Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde ligi güvenli alanda bitirmek istiyoruz. Ligde iyi bir konumda kupada da finale çıkıp MKE Ankaragücü'ne yakışacak performansı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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