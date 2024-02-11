Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.
Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok basit top kayıpları yaşadıklarını dile getirdi.
İlk yarıda yavaş bir oyun oynandığını aktaran Belözoğlu, şöyle konuştu:
"Rakip 1-0'ı yakaladıktan sonra da üretmeye çalıştık. İkinci yarıda oyunu nispeten daha hareketlendirdik. Ceza sahasına indik. Pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda da hatta maçın ikinci dakikası dahil olmak üzere pozisyonlara girdik. Aynı problemlerimiz devam ediyor. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor."
Belözoğlu, maçın son dakikalarında bir pozisyonla ilgili soruyu, "Camiam adına çok üzgünüm. Hakemler adına çok üzgünüm. Kendini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar çok bariz bir hata. Yani bir şey söylersek, Galatasaray maçımız var. Takımın başında olmak istiyorum. Bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm ama hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü bu seviyelere bu kadar bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor." diye cevapladı.
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Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu: 'Hiçbir maç kolay değil' - Son Dakika
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