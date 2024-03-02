MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın oynaması durumunda kulübün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olduğunu söyledi. - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın oynaması durumunda kulübün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon başı Galatasaray'dan transfer edilen Olimpiu Morutan'ın oynaması durumunda kulübünün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olduğunu söyledi. Belözoğlu, Morutan'ın ilk 11 oynamasının pek mümkün görünmediğini belirtti. Ayrıca, Belözoğlu, maçın hakem performansını da eleştirerek, hakemlerin memnun olmak için oynamaktan öteye gitmediğini söyledi.

02.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon başı Galatasaray'dan transfer edilen Olimpiu Morutan'la ilgili, "Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Morutan'ın neden oynamadığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz. "

"Kulüpleri başkanlar yönetir, sahayı teknik direktörler" diye konuşan Belözoğlu, oynadıkları oyunun karşılığını puan olarak alamadıklarını da dile getirerek, "Üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. Böylesine iyi başladığımız maçta 30 farklı senaryo olsa en kötüsü bu olurdu. Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum. Bugün de bunu net bir şekilde gördük Ankaragücü sahanın içinde çok yalnız. Kayserispor maçından sonra söz verdiğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemini de değerlendiren Belözoğlu, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemler memnun olmak polyannacılık oynamaktan öteye gitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın oynaması durumunda kulübün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olduğunu söyledi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın oynaması durumunda kulübün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olduğunu söyledi. - Son Dakika
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