Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması Açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Belözoğlu, uzun yıllar futbol oynadığı ve sportif direktörlük ile teknik direktörlüğünü de üstlendiği Fenerbahçe ile 5 Şubat'ta oynayacakları müsabakayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunlar kolay duygular değil. Fenerbahçe kalbimdeki takımdır ama bugün itibarıyla Fenerbahçe Kulübünün mensubu değilim. Gönlümdeki yerini her zaman koruyacak. Karşımızda iyi bir takım olacak. İsmail hocayla beraber daha farklı bir diziliş ve motivasyonla oynamak isteyen bir takım var. Zor bir maç olacak. Psikolojik anlamda da kolay olmayacak. İstediğimiz dominant bir oyun var. Fenerbahçe son 3 maçta puan olarak isteklerine ulaşamadı gibi görünüyor. İki takımın kazanmak istediği güzel bir maç olacak. Hak edenin kazanacağı ve dostça bir maç olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

23 haftası geride kalan Süper Lig'de 54 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olduğunu aktaran Emre Belözoğlu, "Gerçekçi olmak lazım. Trabzonspor çok büyük bir avantaj içinde yoluna devam ediyor. Abdullah Avcı çok başarılı bir teknik adam. İyi çalışan bir teknik ekibi var. Büyük hatalar ve formsuzluklar olmazsa Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.