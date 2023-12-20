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Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı olayla ilgili kendisini suçlamasına yanıt verdi. Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" ifadelerini kullandı.

20.12.2023 - 10:32,  Güncelleme: 10:40
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Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler, yaşananlardan dolayı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı. Belözoğlu ise bu suçlamalara yanıt verdi.

MAÇ SONRASI DARBEDİLDİ

Geçtiğimiz hafta Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Maçın ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler aldığı darbeler nedeniyle hastanelik olurken, Koca ise tutuklandı. Lige 1 haftalık ara verilirken Meler tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt

MELER, BELÖZOĞLU'NU SUÇLADI

Koca'dan şikayetçi olan ve taburcu olduktan sonra açıklama yapan Meler, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler, kendisine yapılan saldırıyı Belözoğlu'nun planladığını ve akabinde durumu provoke ettiğini söyledi.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt

BELÖZOĞLU: KENDİSİNDEN 3 KEZ ÖZÜR DİLEDİM

Meler'in gündem yaratan açıklamalarına Belözoğlu cephesinden yanıt geldi. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz.' Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt
Emre Belözoğlu

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu. Meler'e saldırı sonrası, istifa eden ve özür dileyen Koca tutuklandı. Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.

Emre Belözoğlu\'ndan Halil Umut Meler\'in "Provokatör" iddiasına yanıt
YORUMLAR (7)
  • Erhan Kıvanç: Olayın emreyle bi alakası yok niye adam özür dilesin koskoca kulüp başkanı emrenin ağzıyla hareket etmiş olamaz. Ve emreye gelince boyle bir seye sebep vermisse karaktersizliğini gsden almis demektir çünkü federasyonun aldığı kararlar hep gsye yarıyor nedense Yanıtla 0 0
  • Serkan Basar: kavgacı horoz gibi bu adam Yanıtla 0 0
  • Tuncay KAHRAMAN: Türk futbolunun yüz karasıdır Emre Yanıtla 0 0
  • vural kılınç: emre süper ligin en karektersiz topçusuydu ve teknik sorumlu olarakda değişmedi Yanıtla 29 6
  • İsmail Agirman: Yorumunuz bizim için çok önemliydi hakem hataları hakkında görüşlerinizi duymak isteriz Anadolu takımlarının canı yanıyor onlarda kontrolsüz düşünmeden hareket ediyor 0 0
  • Eski Tüfek.: O parmağı kime sallayıp yağdırıyordun Emre..bırak bu ayakları.. Yanıtla 23 9
  • süleyman hakan gökşen: onun için mi rakip takımın teknik direktörü seni sakinleştirmeye çalıştı ??? Yanıtla 40 9

Emre Belözoğlu, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt - Son Dakika
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