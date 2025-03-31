Emre Belözoğlu\'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak için spor camiasından da peş peşe taziye mesajları geldi.

"HER ANIMIZ TAZE SENİNLE AĞABEYİM"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Belözoğlu, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.

"İKİMİZ DE MAÇKALIYIZ VE KUZENİZ"

Belözoğlu'nun Volkan Konak'ın kuzeni olduğu çok fazla kişi tarafından bilinmezken, bu mesaj da çoğu insan için sürpriz oldu. Belözoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Evet, ikimiz de Maçkalıyız ve kuzeniz. Bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktu. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz, birbirimizi çok severiz."

"VOLKAN ABİ, BÜYÜK BİR SES"

Belözoğlu, Konak'a duyduğu büyük saygıyı da ifade ederek, "Volkan Abi, büyük bir ses. Kendisini çok severim" dedi.