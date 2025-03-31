Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım

Emre Belözoğlu\'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Belözoğlu "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm" dedi. Ünlü teknik adam geçtiğimiz aylarda "Bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktu. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları" demişti.

31.03.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak için spor camiasından da peş peşe taziye mesajları geldi.

"HER ANIMIZ TAZE SENİNLE AĞABEYİM"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Belözoğlu, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım

"İKİMİZ DE MAÇKALIYIZ VE KUZENİZ"

Belözoğlu'nun Volkan Konak'ın kuzeni olduğu çok fazla kişi tarafından bilinmezken, bu mesaj da çoğu insan için sürpriz oldu. Belözoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Evet, ikimiz de Maçkalıyız ve kuzeniz. Bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktu. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz, birbirimizi çok severiz."

"VOLKAN ABİ, BÜYÜK BİR SES"

    Belözoğlu, Konak'a duyduğu büyük saygıyı da ifade ederek, "Volkan Abi, büyük bir ses. Kendisini çok severim" dedi.

    Emre Belözoğlu, Sosyal Medya, Volkan Konak, Antalyaspor, 3-sayfa, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (7)

    • D Celik:
      Dinsizler den Solculardan kötülük gelmez .Ne pislik varsa saglcilarda Hırsızlık Çocuk Istosmarlari önde gelenler içinde 37 58 Yanıtla
    • Beşiktaş 1903:
      Çok üzücü kötüler nefes alıyor iyiler gocuyor 30 48 Yanıtla
    • melikehaci4826:
      kendisini muhafazakar kesimin karşısında sevmeyen biri olarak tanıdım Sol görüşlü olarak devrimcilik adı altında ve yanıtlarıyla muhafazakar kesimi hedef alan beyanatlarıyla tanıdım maalesef hakikat bu günün sonu ölüm muhafazakar kesimi ve yanıtlarıyla incitti inşallah görüşleriyle ve yanıtlarıyla kimsenin hakkına girmemiştir hesap günü Sırat günü geldi hesabını rahmet dileyecek ya da beddua edecek değilim 28 15 Yanıtla
    • Filozof sn.:
      BÜYÜK BİR SANATCIYDI ONURLU EGİLMEYEN YÜREKLİ BİR VATANSEVERDİ RUHU ŞAD OLSUN. 6 8 Yanıtla
    • Ali Yanik:
      Allah rahmet eylesin... 2 6 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Grönland’ın yeni liderinden Trump’a rest: ABD bunu alamayacak Grönland'ın yeni liderinden Trump'a rest: ABD bunu alamayacak
    Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
    İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
    İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
    Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
    Macron’dan Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı
    Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
    Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
    Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
    Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
    İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor

    13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
    12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
    12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
    11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
    11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
    00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
    23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
    22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
    22:16 Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
    22:05 Macron’dan Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı
    21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
    21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
    21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
    20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
    20:25 Grönland’ın yeni liderinden Trump’a rest: ABD bunu alamayacak Grönland'ın yeni liderinden Trump'a rest: ABD bunu alamayacak
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 14:38:26. #7.12#
    SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement