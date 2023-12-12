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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun olaylı maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e hararetli bir şekilde tepki gösterip parmak salladığı anlar ortaya çıktı. Öte yandan Belözoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada, ''Söylenecek bir şey yok sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok çok ama çok üzgünüm.'' ifadelerini kullandı.

12.12.2023 - 00:49,  Güncelleme: 01:25
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Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e yumruk atmasından 15 saniye önce, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

BELÖZOĞLU, HAKEM MELER'E PARMAK SALLADI

Görüntülerde, Emre Belözoğlu'nun hakem Meler'i işaret ederek hareretli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı

"SÖYLEYECEK BİR YOK, SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Olaylı maç sonrası basın toplantısına katılan ve kısa bir açıklama yapan Belözoğlu, "Söylenecek bir şey yok, sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok, çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı

FARUK KOCA GÖZALTINA ALINACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Meler'e saldıran 2 kişinin gözaltına alındığını, Koca'nın ise hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınacağını duyurdu.

Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı

HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu\'nun, Halil Umut Meler\'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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