Emre Belözoğlu, hakkında sözler söyleyen yorumcu Serdar Ali Çelikler'e sert cevap: Onu dövme ihtimalim daha fazla

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından VOLE'de yayınlanan Son Raund programında yorumcu Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulunmuştu. Belözoğlu'ndan iddiaya çok sert cevap geldi.

"BUNU UYDURAN MÜPTEZELE ELBETTE GEREKEN YANITI VERECEĞİM"

343 Digital'e konuşan Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Ben Emre Belözoğlu olarak medyanın gittiği noktadan artık tedirginlik duyuyorum. Bir yalanı duysan bile teyit ettirmek için uğraşırsın. Ama kaç seferdir aynı şeyi yapıyorlar... Bunlar mitoman, kendi yalanlarına inanıyorlar. Bu söylentinin amortisi bile yok. Bırakın kavgayı tartışma bile söz konusu değil. Benim mizacım serttir. Buna rağmen şimdiye kadar hiçbir öğrencim bana karşı sesini bile yükseltmedi... Bunu uyduran müptezele elbette gereken yanıtı vereceğim. Şunu yazın; bu saatten sonra Serdar Ali Çelikler'i dövme ihtimalim, Traore'den dayak yemiş olma ihtimalinden çok daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER NE DEMİŞTİ?

Yorumcu Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." ifadelerini kullandı.