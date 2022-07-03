SPOR Emre Belözoğlu ve Başakşehirli futbolculara yoğun ilgi - Son Dakika
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SPOR Emre Belözoğlu ve Başakşehirli futbolculara yoğun ilgi

03.07.2022 10:53

Emre Belözoğlu ve Başakşehirli futbolculara yoğun ilgiMesut MADAN/BURDUR, (DHA) - YENİ sezon hazırlık kampını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolculara Burdurlular yoğun ilgi gösteriyor.

Emre Belözoğlu ve Başakşehirli futbolculara yoğun ilgi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - YENİ sezon hazırlık kampını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolculara Burdurlular yoğun ilgi gösteriyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Futbolcular Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Başakşehir takımının Burdur'da kamp yapmaya başlaması ile Burdurlu futbolseverler antrenman öncesi ve sonrasında Başakşehirli futbolcular ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösteriyor.

Antrenman saatlerinde tesislere gelen Burdurlu futbolseverler Emre Belözoğlu ve futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyor. Teknik Direktör Belözoğlu ve futbolcular Burdurlu futbolseverlerin isteğini kırmayarak herkesle tek tek fotoğraf çektiriyor.

Burdur kampı 11 Temmuz günü sona erecek olan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Burdur'u çok seviyoruz. Lavanta Tepesi çok güzel. Yazın sıcak havasında buradaki bu esinti eşsiz. Sporcular için de çok güzel bir tesis. Buranın tanıtımında da faydamız olursa ne mutlu bizlere" dedi.

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Kaynak: DHA

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