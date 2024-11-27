Emre Çukur, IBO Şampiyonu Oldu

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Genç boksörlerden Emre Çukur, Almanya'nın Münih şehrinde Pius Mpenda ile çıktığı IBO (Dünya Boks Organizasyonu) Kıtalararası Boks şampiyonluğu maçını kazandı.

Almanya'nın Münih kentinde ringe çıkan Emre Çukur, önemli bir başarıya imza attı. Eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur'un oğlu olan Emre, güçlü rakibi Pius Mpenda karşısında iyi performans sergiledi. Emre Çukur, müsabakayı üstün puan farkıyla kazanarak altın kemeri beline taktı.

Levent Çukur: "Büyük emekler verdik"

Emre'nin antrenörlüğünü de bizzat kendisi yapan baba Levent Çukur, bu karşılaşmaya kan ve ter dökerek, büyük fedakarlıklarla hazırlandıklarını vurgulayarak, "Şampiyonlar küçük salonlardan çıkar ve orada verilen emeği de ancak boksörü ve antrenörü bilir. Hani derler ya 'İnsanlar senin hangi fırtınalarla boğuştuğuna değil, gemiyi limana nasıl yanaştırdığına bakarlar'. Biz de büyük emekler verdik, dev fırtınalarla boğuştuk, çok çalıştık, çok emek verdik ve başarıya ulaştık. Oğlum tüm dünyaya kalitesini ispatladı. Bundan sonraki hedefimiz, dünyanın zirvesinde istiklal marşımızı okutarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmektir ve bunun için var gücümüzle mücadele veriyoruz" dedi.

Vedat Alyaz: "Vites büyütüyoruz"

Emre Çukur'un basın danışmanı Vedat Alyaz, bundan sonraki hedeflerinin daha üst bir müsabaka olacağını belirterek, "Şu an dünya sıralamasında zirveye doğru tırmanışlarımız devam ediyor. Emre, bu karşılaşmadaki başarısıyla dünya boks otoritesine elitler arasında olduğunu ispatladı. Bundan sonra listenin üst sıralarından bir sporcuyla ringe çıkmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu müsabaka sırasında köşedeki ekip ise: Antrenör Levent Çukur, amcaları Ali Çukur ayrıca Cutman olarak ta Serkan Çukur ile Markus Schwer görev aldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL