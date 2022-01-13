Emre Kaplan, Hatayspor'da

Hatayspor, Başakşehir forması giyen Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ederken Başakşehir Kulübü'nden 21 yaşındaki Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaştı. Sol bek mevkiinde görev yapan Emre Kaplan, artık Hatayspor formasını terletecek.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Emre Kaplan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY