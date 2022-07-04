Emre Kocadağ: "En iyi isimleri kadromuza katacağız" - Son Dakika
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Emre Kocadağ: "En iyi isimleri kadromuza katacağız"

04.07.2022 21:05

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, fikstür çekimini değerlendirdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, fikstür çekimini değerlendirdi. En iyi isimleri kadroya katmak istediklerini ifade eden Kocadağ, "Bu sene taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, kura çekiminin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah ile TFF ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, "Fair-playin hakim olduğu, saha içinin konuşulduğu, rekabetin hakim olduğu bir sezon olur. 19 takım mücadele edecek. Her takımın kendisine göre bir hazırlığı ve yapılanması var. 19 takım içinde 1 şampiyon çıkacak ve biz de şampiyonluk için en iyi takımı kurmak istiyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve bu sezon şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzelliklerin konuşulduğu bir lig olur. Geçen sene hakem hatalarından çok canımız yandı. Yeni bir federasyon var, çok güzel bir enerji ve yenilikler var. Umarım geçen seneki hataların önüne geçer bu yönetim. Hakem hatalarından çok saha içi rekabetin ön plana çıktığı bir sezon temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARIN İSTEYENLERİ ÇOK"

Beşiktaş olarak transferde tevazuyu elden bırakmadıklarını ifade eden Kocadağ, "Beşiktaş olarak tevazuyu elden bırakmıyoruz ama iddiamızı da ortaya koymamız lazım. Şampiyonluk hedefleyen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız da bize güveniyor. Geçmiş dönemde de transfer süreçlerinde başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene sonuç olarak başarılı olamasak da transfer sürecinde başarılı olduk. En iyi isimleri, teknik ekibin isteği doğrultusunda getireceğiz. Tabii ki pazarlıklar uzun sürüyor. Konuştuğumuz oyuncular, kolay oyuncular değil, Avrupa'da birçok isteyeni olan transferi zor oyuncular. Bu konuda taraftarlarımız bize güvensin" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Beşiktaş'ın 120. yılı ve Cumhuriyetin de 100. yılı olduğunu ifade ederek, "İnşallah güzel bir sezon geçirip taraftarlarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Geçen sene kötü bir kura çekmiştik, inşallah bu seneki güzel bir kura olur. Hayırlı olsun" dedi. Son olarak konuşan Kemal Erdoğan ise "Bütün takımlara hayırlı olsun. Sakatlıkların olmadığı, başkanımızın ve federasyon başkanının da ifade ettiği gibi, sahadaki temiz ve adil futbolun ortaya çıktığı bir sezon olsun. En büyük temennimiz hakemlerin en az konuşulduğu sezon olması. Hak eden kazansın ve adil futbol olsun, maç lütfen sahada oynansın" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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