Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı - Son Dakika
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Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı

04.06.2022 23:01
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı

Roma 2022 Taekwondo Grand Prix'inin ikinci gününde milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.

Roma 2022 Taekwondo Grand Prix'inin ikinci gününde milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren ve her sıklette 32 sporcunun davetle katıldığı Roma 2022 Taekwondo Grand Prix'inin ikinci gününde 3 olimpik sıklette 5 sporcumuz tatamiye çıktı. Erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalyanın sahibi oldu.

Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda Güney Kore'den Seongi Lee, ikinci turda İspanya'dan Ivan Garcia Martinez, çeyrek finalde Brezilya'dan 1 numaralı seribaşı Miguel Martins Soares, yarı finalde İngiltere'den Caden Cunningham, finalde Fildişi Sahili'nden olimpiyat şampiyonu Cheick Sallah Cisse'yi mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

İlk gün Hakan Reçber ile altın, Görkem Polat ile de bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 3'e yükseltti.

Başkan Şahin'den tebrik

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, iki gün sonunda 2 altın madalyaya ulaştıklarını hatırlatarak, "Dün erkeklerde grand prix tarihimizin ilk madalyasını kazanmıştık, bugün de ikincisini elde ettik. Kısa bir süre önce Avrupa şampiyonu olan Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli'nin formlarını sürdürmeleri ve burada şampiyon olmaları önemli. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde ettiler. Başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Organizasyonun son gününde 2 olimpik sıklette 4 milli sporcu mücadele edecek.

(İHA)

Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı - Son Dakika

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