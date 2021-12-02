Üye Girişi
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! - Son Dakika

Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!

02.12.2021 10:19

Avrupa'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki yerini de kaybetmek üzere. Türkiye Kupası'nda Karagümrük-Sarıyer arasında oynanan maçta oyundan alınan Emre Mor, sinirden çılgına döndü. Emre, Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan teknik direktör Farioli'ye gösterdiği ağır tepkilerle maça damga vurdu.

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Ancak mücadeleye Emre Mor'un oyundan alınırken verdiği tepkiler damga vurdu.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Avrupa'da ve Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki fırsatı da kaybetmek üzere.. Milli futbolcu, boş kaleye kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. Farioli, Emre'yi oyundan aldı.

KÜFÜR YAĞDIRDI

Oyundan çıkan Emre, Yenişafak'ın aktardığı habere göre; Farioli'nin uzattığı eli itip kulübeye gitti. Kameralara yansıdığı anlarda da hocasına küfür yağdırdı. Emre'nin disiplinsiz hareketlerine kulübün nasıl bir yaklaşım uygulayacağı merak konusu oldu.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Emre Mor, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor 10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız 10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Hangi içgüdüyle hayatta kalıyoruz? Bilim insanları kaynağını buldu! 10:08 Hangi içgüdüyle hayatta kalıyoruz? Bilim insanları kaynağını buldu! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Ameliyatta hastanın yanlış ayağı kesen cerraha 41 bin lira para cezası 07:45 Ameliyatta hastanın yanlış ayağı kesen cerraha 41 bin lira para cezası
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti 00:53 Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
10:21 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
10:15 Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek
10:07 Hangi içgüdüyle hayatta kalıyoruz? Bilim insanları kaynağını buldu!
09:58 Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti
09:53 Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!
Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı         
10:23
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti! Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!         
10:18
Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek         
10:15
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement