Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Ancak mücadeleye Emre Mor'un oyundan alınırken verdiği tepkiler damga vurdu.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Avrupa'da ve Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Karagümrük'teki fırsatı da kaybetmek üzere.. Milli futbolcu, boş kaleye kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. Farioli, Emre'yi oyundan aldı.

KÜFÜR YAĞDIRDI

Oyundan çıkan Emre, Yenişafak'ın aktardığı habere göre; Farioli'nin uzattığı eli itip kulübeye gitti. Kameralara yansıdığı anlarda da hocasına küfür yağdırdı. Emre'nin disiplinsiz hareketlerine kulübün nasıl bir yaklaşım uygulayacağı merak konusu oldu.