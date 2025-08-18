Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun - Son Dakika
Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
18.08.2025 10:25
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen yıldız oyuncu Emre Mor için ezeli rakip Trabzonspor harekete geçti. Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye geri dönen Mor, bordo-mavili formayı giymeye çok yakın.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor için sıcak bir gelişme yaşandı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Emre Mor'u kadrosuna katmak için ezeli rakip harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu, geçen sezon Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi. Bu yaz takıma dönen ve Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almayan 28 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Emre Mor için ezeli rakip Trabzonspor harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

GEÇEN SEZON EYÜPSPOR KARNESİ

Emre Mor, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'da 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1213 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sağ kanat, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.

07:40
