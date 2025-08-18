Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor için sıcak bir gelişme yaşandı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Emre Mor'u kadrosuna katmak için ezeli rakip harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu, geçen sezon Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi. Bu yaz takıma dönen ve Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almayan 28 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Emre Mor için ezeli rakip Trabzonspor harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Emre Mor, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'da 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1213 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sağ kanat, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.
